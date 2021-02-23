Животные тоже умеют защищаться: 23 февраля в Тульском Экзотариуме пройдет экскурсия «Животные защищаются»

23 февраля в Тульском Экзотариуме пройдет экскурсия «Животные защищаются» Фото: материалы пресс-служб

В День защитника Отечества Тульский Экзотариум приглашает гостей на увлекательные экскурсии. Ведь животные — тоже своего рода защитники. Они искусно умеют защищать себя от угроз мира.

Об этом расскажут посетителям на экскурсиях по выставке «Животные защищаются». Они пройдут 23 февраля в 12:00 и в 15:00. Гости узнают о способах и стратегиях защиты в мире живой природы, а самые маленькие посетители научатся делать своими руками пауков из мохнатой синельной проволоки. Экскурсия длится примерно 1 час.

Праздничные показательные кормления животных в старом здании пройдут в 11:00 и в 16:00. Мероприятие пройдет на Октябрьской, 26. Допускаются дети от 6 лет.