Туляк самовольно занял более 1500 квадратных метров земли и хранил на ней спецтехнику Фото: Алексей ФОКИН

В ходе рейда по земельному контролю в селе Маслово Привокзального территориального округа города Тулы специалисты выявили нарушение. Мужчина самовольно решил занять более 1500 квадратных метров земли и разместить на ней спецтехнику.

За административное нарушение туляку грозит штраф в размере пяти тысячи рублей. Материалы по нарушению направлены в Управление Росреестра для принятия решения о возбуждении дела.

Кроме того, через суд у мужчины, скорее всего, потребуют освободить незаконно занятый участок.