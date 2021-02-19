В Туле представили паралимпийскую велокоманду «Армада»

В состав паралимпийской велокоманды вошли 8 человек, в их числе титулованный спортсмен из Тульской области Алексей Обыденнов. Накануне велосипедист завоевал 2 золотые медали на Чемпионате России по велоспорту среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Тренирует спортсмена Валерий Гриньковский – президент Федерации велосипедного спорта Тульской области.

Проект «Армада Paracycling Team Russia» создан в 2013 году для популяризации и развития паравелоспорта и паралимпийского движения в России. «Армада» – самая титулованная команда в России. Одной из тренировочных площадок сборной стала учебно-тренировочная база «ОКА», которая является первым в России специализированным центром для подготовки спортсменов паралимпийцев.

После презентации команды спортсмены «Армады» отправятся в Сочи для подготовки к XVI Летним Паралимпийским играм.