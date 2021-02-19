В Тульской области из-за несоблюдения санитарных норм временно закрыты три магазина Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области в ходе мониторинга за соблюдением санитарно-противоэпидемических мероприятий на торговых объектах были выявлены некоторые нарушения. В пяти организациях торговли выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. В отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и должностных лиц возбудили дела об административных правонарушениях.

Кроме того, временно закрыли три магазина. Среди них один из тульских «Дикси».

Материалы этих дел переданы в суды для принятия решения.