В Тульской области мужчину могут привлечь к ответственности за оскорбление полицейского Фото: Алексей ФОКИН

Недавно в сети появилось видео, на котором автор видео, предположительно, пьяный. У мужчины явно какие-то претензии к полицейским, которые они игнорируют. Однако автор видео не унимается, продолжая оскорблять правоохранителей и грозя им увольнением.

Когда полицейские садятся в машину, автор ролика что-то кидает в капот их машины. Полицейский выходит, после чего камера падает, а автор заявляет, что его бьют. Позже задира заявляет, что якобы промахнулся.

Теперь по этому инциденту проведут проверку и, вероятно, привлекут «правдоискателя» к ответственности за свой опрометчивый поступок.