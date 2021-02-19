День открытых дверей в ГУЗ «Тульский областной онкологический диспансер»

Приглашаем жительниц г. Тулы и Тульской области (возраст до 65 лет) на день открытых дверей «Женское здоровье».

27 февраля 2021г. с 9-00 до 15-00 по адресу: г. Тула, ул. Плеханова, д.201А.

В рамках данного мероприятия можно получить консультацию врача-онколога и по показаниям выполнить маммографию и УЗИ молочных желез.

С учетом эпидемиологической обстановки прием будет осуществляться по предварительной записи через Call-центр по тел. 8 (4872) 33-81-41.

При себе иметь: паспорт, полис, СНИЛС.

Прием без направления.