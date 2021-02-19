Тульские сотрудники Росгвардии проходят вакцинацию от коронавируса Фото: Алексей ФОКИН

Сотрудники СОБР и ОМОН Управления Росгвардии по Тульской области принимают активное участие в добровольной вакцинации от коронавирусной инфекции. Ежедневно прививаются несколько десятков сотрудников и военнослужащих регионального Управления.

Перед вакцинацией росгвардейцы проходят обязательный медицинский осмотр. На данный момент привито уже более 30% личного состава специальных подразделений.

«Во время несения службы неизбежны контакты с большим количеством людей, поэтому прививка поможет сохранить здоровье родных и близких людей. Все сотрудники спецподразделений чтобы обезопасить своих родных и сослуживцев, приняли решение привиться», - отметил фельдшер медицинской части ОМОН регионального Управления Росгвардии.