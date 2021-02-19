На Щегловской засеке в Туле автомобилист сбил пешехода: женщина переходила дорогу в неположенном месте

На Щегловской засеке в Туле автомобилист с сбил пешехода: женщина переходила дорогу в неположенном месте Фото: материалы пресс-служб

18 февраля в 16:35 на улице Щегловская засека мужчина, управляя автомобилем «Mitsubishi Galant», сбил женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть в неположенном месте в зоне видимости пешеходного перехода. Пешеход получила различные травмы, после оказания медицинской помощи ее отпустили.

Уважаемые пешеходы, сотрудники Госавтоинспекции напоминают вам, что передвигаться можно только по тротуарам, пешеходным дорожкам, а при их отсутствии — по обочинам. Если вы идете по краю проезжей части, то идти нужно навстречу движению транспортных средств. Переходить дорогу можно только по пешеходным переходам, а при их отсутствии — на перекрестках по линии тротуаров или обочин.

Кроме того, обозначайте себя на дороге световозвращающими элементами, ведь в сумерках или в темноте пешехода на дороге почти не видно.