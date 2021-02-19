Туляки могут получить путевки в детские лагеря: заполняемость не должна быть больше 50% Фото: Алексей ФОКИН

Туляки в этом сезоне могут получить бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря. Заезды пройдут только на территории нашего региона. Условие: 50% заполняемости корпусов. Такие ограничение введены в связи с пандемией.

Для получения бесплатной путевки тулякам нужно подать заявление через портал Госуслуг. 19 апреля заявки могут подавать жители самой Тулы, 20 — других регионов.

С 21 апреля также все жители региона могут подать заявление на путевки в лагеря санаторного типа.