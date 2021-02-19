147 миллионов рублей «заработали» злоумышленники в Туле на незаконном проведении азартных игр: за это их будут судить Фото: материалы пресс-служб

Как выяснилось в ходе следствия, с ноября 2014 по декабрь 2019 в Туле и Тульской области злоумышленники организовывали незаконные азартные игры. На этом они сумели за весь срок «заработать» 147 миллионов рублей.

В отношении двух лиц из числа преступного сообщества, в том числе организатора, уголовное дело выделено в отдельное производство. В ходе предварительного расследования были проведены все необходимые экспертизы и процессуальные мероприятия, что позволило собрать достаточно доказательств для передачи дела в суд.

Расследование преступления в отношении других фигурантов уголовного дела продолжается.