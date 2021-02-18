Первым матчем тульского «Арсенала» в 2021 году станет 1/8 финала Кубка России Фото: материалы пресс-служб

Игру 20 февраля с действующим обладателем трофея - питерским «Зенитом» - будет судить Станислав Васильев. Насколько это хорошо для тульского клуба? 34-летний рефери дебютировал в Премьер-лиге в качестве главного арбитра именно в городе оружейников 29 июля 2018 года. В стартовом туре РПЛ-2018/19 судья из столицы Удмуртии зафиксировал нулевую ничью во встрече «Арсенала» и «Динамо». А вообще-то Васильев судил еще одну встречу «Арсенала» потом - с волгоградским «Ротором», встреча с которым закончилась ничьей.

Вообще, тульскому «Арсеналу» не очень везло с кубковыми встречами. С начала 90-х, максимум в сезоне 2018-19 наши игроки вышли в полуфинал. Причем, это был второй матч с Екатеринбургским «Уралом», где «Арсенал» сыграл вничью - 2:2. И один из голов был тот, что называется, в свои ворота, - на 58-й минуте Ароян (за питерцев) его и реализовал. Предыдущую встречу туляки проиграли со счетом 0:1.

Напомним, что в конце ноября в 1/16 турнира «Арсенал» также встречался с "Зенитом", и игра тоже завершилась с нулевым счетом с обеих сторон. На поле в стартовом составе вышли Егор Шамов, Артем Сокол, Николай Рассказов, Александр Довбня, Александр Ломовицкий, Владислав Пантелеев, Кирилл Панченко, Лука Джорджевич, Мохаммед Кадири, Кингс Кангва, Георги Костадинов.