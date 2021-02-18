Конкурс на лучшее оформление молодежного пространства пройдет в Туле Фото: Алексей ФОКИН

В Туле идет конкурс на лучшее оформление молодежного пространства. Его проводит Управление по семейной и молодежной политике, работе с отдельными категориями населения администрации города Тулы.

Желающие поучаствовать туляки могут представить собственные разработки дизайн-проекта по оформлению молодежного пространства «Родина».

Заявки принимаются до 8 марта. Победитель получит денежный приз и возможность реализовать свой проект.