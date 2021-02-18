В Алексине отделение районной больницы закрыли из-за коронавируса Фото: Алексей ФОКИН

В терапевтическом отделении Алексинской районной больницы приостановлена госпитализация из-за пациента, у которого диагностирован коронавирус.

Сразу после положительного результата тестирования пациента перевели в инфекционный госпиталь. Все контактные были обследованы. У одного тест показал положительный результат, его тоже перевели в инфекционный госпиталь.

На данный момент в больнице проведены необходимые противоэпидемические мероприятия.