В Тульской области осудили виновника смертельного ДТП: мужчина был пьян Фото: Алексей ФОКИН

Установлено, что 1 января 2020 года пьяный мужчина, управляя автомобилем «Volkswagen» съехал с дороги и сбил опору линии электроосвещения. Из-за этого машина опрокинулась. В результате аварии пассажир скончался, а водитель сбежал с места происшествия.

За рулем был 30-летний житель поселка Рассвет Ленинского района. Судом ему назначено наказание в виде шести с половиной лет колонии общего режима. Кроме того, его на три года лишили водительских прав.

Приговор суда в законную силу не вступил.