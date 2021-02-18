В Туле задержана горе-невестка, воровавшая у своей «свекрови» золотые украшения Фото: Алексей ФОКИН

В Туле задержана изобретательная воровка. Какое время она сожительствовала с мужчиной в квартире, по-видимому, его матери. Все это время злоумышленница таскала у 60-летней женщины золотые украшения.

Так, из квартиры потерпевшей пропали 7 колец, 2 цепочки и 2 пары серёжек. Женщина обратилась в полицию. В ходе расследования выяснилось, что к краже причастна 34-летняя бывшая возлюбленная сожительница сына потерпевшей.

В содеянном подозреваемая призналась. Похищенное обнаружено и изъято. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 158 УК РФ «Кража».