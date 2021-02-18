Трое пострадали при столкновении КАМАЗа с легковушкой в Алексине Фото: материалы пресс-служб

17 февраля в 15:10 на улице Приокская в городе Алексине Тульской области мужчина, управляя автомобилем «КАМАЗ», выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения и столкнулся с лгковым автомобилем «Nissan Almera».

В результате ДТП пострадал водитель легковушки и двое его пассажиров-женщин. Все они получили различные травмы и были отпущены после оказания медицинской помощи.

Уважаемые водители, большинство аварий случается по причине несоблюдения Правил дорожного движения. Помните, что, находясь за рулем автомобиля, вы несете ответственность не только за свою жизнь. Соблюдайте скоростной режим и не переоценивайте свои возможности!