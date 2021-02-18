В Тульской области обнаружили сайт, содержащий информацию о продаже дипломов о высшем образовании Фото: Алексей ФОКИН

Киреевская межрайонная прокуратура в ходе мониторинга сети Интернет выявила сайт, содержащий информацию о продаже дипломов о высшем образовании.

Распространение данной информации запрещено по закону. За подделку официального документа, его сбыт либо использование предусмотрена уголовная ответственность (Статья 327 УК РФ).

Прокурор потребовал у суда признать эту информацию запрещенной. Суд удовлетворил эту просьбу, и сейчас доступ к сайту заблокирован.