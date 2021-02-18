В преддверии праздников в салонах связи «Ростелекома» стартовала выгодная акция на смартфоны

В салонах связи «Ростелекома» и интернет-магазине shop.rt.ru стартовала акция «Активируй скидку на смартфон». В преддверии 23 февраля и 8 марта приобрести смартфон можно с выгодной скидкой. Акция распространяется на популярные модели ведущих мировых производителей: «Honor», «Samsung», «Huawei», «Xiaomi», «ZTE», «Apple», «Realme».

«Предоставление жителям страны доступа к удобным технологичным цифровым продуктам и сервисам — это один из наших приоритетов. Общение, дистанционное образование, телемедицина, безопасность и другие сферы повседневной жизни основаны на передовых цифровых технологиях. И приобретение современных пользовательских устройств, особенно смартфонов, не должно быть для клиентов обременительным», — отметил генеральный директор ООО «Ростелеком – Розничные системы» Денис Голещихин.

Скидку до 3 тысяч рублей можно получить при покупке акционного смартфона вместе с аксессуаром. Смартфоны традиционно являются одной из самых популярных категорий подарков среди технологичных товаров на российском рынке.

Акция «Активируй скидку на смартфон»1 в салонах2 связи «Ростелекома» и интернет-магазине shop.rt.ru действует до 10 марта 2021 года включительно. Адреса салонов связи, участвующих в акции, можно посмотреть по ссылке.

1 Акция «Активируй скидку на смартфон. Февраль-2021» действует с 16 февраля по 10 марта 2021 года. Продавец акционного товара ООО «Ростелеком – Розничные системы» (Место нахождения: 108811, г. Москва, п. Московский, 22 км. Киевского шоссе, д.6 стр.1. ОГРН: 1047855105650). Подробная информация об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве акционного товара, сроках, месте и порядке получения на shop.rt.ru.

2 Под салоном «Ростелекома» понимаются Центры продаж и обслуживания организатора Акции – ООО «Ростелеком – Розничные системы».