По факту пожара в Алексине на Ушинского возбуждено уголовное дело Фото: Алексей ФОКИН

Напомним, что в ночь на 3 февраля 2021 года в 8-квартирном доме № 1 по ул. Ушинского в Алексине случился пожар. Прокуратура провела по этому факту проверку обслуживания электрооборудования общего имущества указанного дома.

Выяснилось, что, нарушая закон, организация не обеспечила работоспособность устройств защитного отключения линий электроснабжения, что создало угрозу жизни и здоровью проживающих. . В итоге произошло возгорание электрооборудования общего имущества многоквартирного дома.

По результатам проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в прокуратуре области.