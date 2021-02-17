В Киреевском районе создадут маневренный фонд жилья для граждан, которые его лишились из-за чрезвычайной ситуации

В Киреевском районе создадут маневренный фонд жилья для граждан, которые его лишились Фото: Алексей ФОКИН

Киреевская межрайонная прокуратура Тульской области провела проверку соблюдения администрацией муниципального образования Приупское Киреевского района жилищного законодательства.

Выяснилось, что орган местного самоуправления не создал на территории муниципального образования маневренный фонд, необходимый для временного проживания граждан, у которых единственное жилье стало непригодными в результате чрезвычайных обстоятельств.

Суд обязал администрацию муниципального образования создать такой фонд. Фактическое исполнение судебного решения поставлено на контроль в межрайонной прокуратуре.