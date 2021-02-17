В Тульской области к 4,5 годам колонии приговорен телефонный мошенник, укравший у пенсионеров крупные суммы денег Фото: Алексей ФОКИН

С мая по август 2020 года неизвестный путем случайного набора цифр звонил шести пенсионерам Тульской области. Представившись сотрудником правоохранительного органа и сообщив пенсионерам о том, что их родственники попали в сложную жизненную ситуацию, злоумышленник просил через курьеров передать деньги. Получив от шести потерпевших в общей сумме 490 тысяч рублей, лжеполицейский распорядился ими по своему усмотрению.

Преступником оказался 40-летний ранее судимый петербуржец. Суд назначил ему четыре года и шесть месяцев колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.