В этом году фестиваль «Театральный дворик» пройдет с 15 по 18 июля в Туле Фото: Алексей ФОКИН

Стали известны даты проведения Международного фестиваля уличных театров "Театральный дворик" в 2021 году в Туле. Мероприятие в этом году будет идти три дня — с 15 по 18 июля.

Сегодня, 17 февраля, уже открылся прием заявок. По всем интересующим вопросам можно обращаться к менеджеру Фестиваля Ольге Глущенко по электронной почте okyatsenko@mail.ru.

В 2020 году фестиваль перенесли из-за коронавирусных ограничений. Он состоялся в рамках празднования 500-летия Тульского кремля.