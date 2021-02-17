Жуткое ДТП со смертельным исходом произошло под Тулой

В больнице оказался младенец Фото: материалы пресс-служб

16 февраля в 11:45 на 32-ом километре автодороги «Тула-Новомосковск» Киреевского района мужчина на «Volkswagen Golf» столкнулся с двигающейся во встречном направлении грузовой «ГАЗель Next».

В результате ДТП пассажир автомобиля «Volkswagen», женщина 35 лет, скончалась. В больницу с травмами был доставлен младенец 2020 года рождения. В момент ДТП малыш находился в специальном детском удерживающем устройстве.

Женщина-пассажир автомобиля «ГАЗель» получилась различные травмы, ее отпустили после оказания медицинской помощи.