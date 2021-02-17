В Туле автомобилистка сбила несовершеннолетнего пешехода: мальчик переходил дорогу в неположенном месте Фото: материалы пресс-служб

16 февраля в 7:50 на улице Рихарда Зорге в Туле девушка на «Hyundai Solaris» сбила несовершеннолетнего пешехода. Мальчик переходил проезжую часть дороги в неположенном месте. В результате ДТП пешеход получил различные травмы, после оказания медицинской помощи его отпустили.

Уважаемые пешеходы, сотрудники Госавтоинспекции напоминают вам, что передвигаться можно только по тротуарам, пешеходным дорожкам, а при их отсутствии - по обочинам.

Если вы идете по краю проезжей части, то идти нужно навстречу движению транспортных средств. Переходить дорогу можно только по пешеходным переходам, а при их отсутствии - на перекрестках по линии тротуаров или обочин.