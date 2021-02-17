Тульский «Арсенал» первым матчем нынешнего года сыграет на 1/8 финала Кубка России Фото: материалы пресс-служб

День Z наступит 20 февраля. Противостоять в кубковой игре тулякам будет действующий обладатель трофея - питерский «Зенит».

Напомним, что в конце ноября, в 1/16 турнира, «Арсенал» также встречался с питерцами, и игра завершилась с нулевым счетом с обеих сторон. На поле в стартовом составе вышли Егор Шамов, Артем Сокол, Николай Рассказов, Александр Довбня, Александр Ломовицкий, Владислав Пантелеев, Кирилл Панченко, Лука Джорджевич, Мохаммед Кадири, Кингс Кангва, Георги Костадинов.