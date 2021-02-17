В Туле из-за аномального мороза на некоторое время парализовало движение троллейбусов Фото: Алексей ФОКИН

16 февраля в Туле было аномально холодное утро — температура упала до -28. Из-за мороза напротив Городского концертного зала оборвались троллейбусные провода, что привело к остановке троллейбусов.

Обрыв устранили, движение общественного транспорта было восстановлено.

Отметим, что в ситуации, когда на город обрушиваются аномальные холода, движение общественного транспорта часто бывает затруднено.