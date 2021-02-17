17 февраля Тулу будут убирать 104 единицы техники и 128 рабочих Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 17 февраля, в Туле продолжается расчистка дворов от снега. Днем снег вывозят 6 бригад. Работа производится по следующим адресам:

- ул. Октябрьская (от ул. Токарева до ул. Пузакова) – первая и вторая бригады;

- Павшинский путепровод – третья бригада;

- мемориал «Защитникам неба Отечества» - четвертая бригада;

- ул. Первомайская (уборка куч) – пятая бригада;

- Могилевский сквер – шестая бригада.

Ночью на вывозе снега работали 9 бригад по следующим адресам: ул. Генерала Маргелова, ул. Советская, пр. Ленина (от ул. Советской до ул. Каминского), Красноармейский проспект, ул. Судейского, ул. Карпова.

17 февраля днем в уборке дорог и тротуаров в областном центре будет задействовано 104 единицы техники и 128 рабочих. Ночью город убирали 113 единиц техники.

Кроме того, проводится уборка пешеходных дорожек от снега и наледи, обработка тротуаров противогололедными материалами.