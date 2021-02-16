Жители Тульской области смогут сами выбрать облик общественных пространств региона
Фото: Алексей ФОКИН
В России запускают единую платформу по голосованию за объекты благоустройства. Голосовать можно, начиная с 14 лет, зарегистрировавшись при этом на сайте Госуслуг, через соцсети и другие сервисы, которые позволяют идентифицировать граждан. Об этом сообщает Правительство области.
Голосование будет доступно с 26 апреля по 30 мая 2021 года.
У жителей Тульской области будет возможность выбрать дизайн-проекты общественных пространств в 10 муниципалитетах:
- г. Алексин,
- г. Богородицк,
- г. Донской,
- г. Ефремов,
- г. Кимовск,
- г. Киреевск, -
г. Новомосковск, -
г. Тула, -
г. Узловая,
- г. Щекино.