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Жители Тульской области смогут сами выбрать облик общественных пространств региона

Проголосовать смогут россияне старше 14 лет
Елизавета УТКИНАЕлизавета УТКИНА
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Жители Тульской области смогут сами выбрать облик общественных пространств региона

Жители Тульской области смогут сами выбрать облик общественных пространств региона

Фото: Алексей ФОКИН

В России запускают единую платформу по голосованию за объекты благоустройства. Голосовать можно, начиная с 14 лет, зарегистрировавшись при этом на сайте Госуслуг, через соцсети и другие сервисы, которые позволяют идентифицировать граждан. Об этом сообщает Правительство области.

Голосование будет доступно с 26 апреля по 30 мая 2021 года.

У жителей Тульской области будет возможность выбрать дизайн-проекты общественных пространств в 10 муниципалитетах:

- г. Алексин,

- г. Богородицк,

- г. Донской,

- г. Ефремов,

- г. Кимовск,

- г. Киреевск, -

г. Новомосковск, -

г. Тула, -

г. Узловая,

- г. Щекино.