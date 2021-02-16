16 февраля в Туле продолжают устранять последствия аномального снегопада Фото: Алексей ФОКИН

После аномального трехдневного снегопада Тулу продолжают расчищать от сугробов. Их толщина только по известным данным достигла 56 сантиметров.

Сегодня, 16 февраля, снег вывозят по следующим адресам: мемориал «Защитникам неба Отечества» - первая бригада; пл. Ленина - вторая бригада; Московский путепровод, ул. Октябрьская – третья и четвертая бригады; Павшинский мост – пятая бригада.

Всего в уборке дорог и тротуаров в областном центре днем будет задействовано 103 единицы техники и 128 рабочих. Последствия снегопада продолжают ликвидировать также и на территории Большой Тулы. Территории обрабатывают противогололедными материалами, ликвидацируют стихийные свалки, собирают летучий мусор.