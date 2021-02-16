В Тульской области 9-летний ребенок провалился в колодец из-за халатности ответственного лица Фото: Алексей ФОКИН

Как стало известно, осенью 2020 года в Узловой 9-летний ребенок по дороге в школу наступил на сломанную крышку люка и провалился в колодец, получив телесные повреждения.

Инцидент произошел из-за неисправности металлической крышки люка, которую главный инженер организации, обслуживающей системы водоотведения на территории Узловой, вовремя не заменил.

Теперь уголовное дело 36-летнего обвиняемого направлено в Узловский городской суд Тульской области для рассмотрения по существу.