В Туле в одной из студий красоты у посетительницы украли больше 16 тысяч рублей Фото: Алексей ФОКИН

Один из посетителей заметил оставленный без присмотра рюкзак с чужими вещами, который злоумышленник решил присвоить. В последствии выяснилось, что рюкзак принадлежал женщине, по всей видимости, посетительнице студии красоты. Нанесенный ей ущерб составил 16 с половиной тысяч рублей.

Чуть позже, после проведенных оперативных мероприятий, удалось установить личность подозреваемого: им оказался 43-летний неработающий ранее судимый местный житель, он признался в совершенном преступлении. Украденное у него изъято.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 158 УК РФ «Кража».