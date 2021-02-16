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Житель Тульской области попался на уловки телефонных мошенников: с его карты списали 250 тысяч рублей

Никому не сообщайте данные своих карт
Елизавета УТКИНАЕлизавета УТКИНА
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Житель Тульской области попался на уловки телефонных мошенников: с его карты списали 250 тысяч рублей

Житель Тульской области попался на уловки телефонных мошенников: с его карты списали 250 тысяч рублей

Фото: Алексей ФОКИН

Накануне один из жителей Тульской области попался на уловки телефонных мошенников. 47-летний мужчина поверил, что выиграл крупную сумму денег, оказавшись выбранным случайным образом из общего числа клиентов. Чтобы как можно быстрее перевести «выигрыш», злоумышленник попросил мужчину назвать данные его банковской карты, что туляк и сделал.

Конечно, никаких денег на карту мужчины не поступило. Наоборот, было списано 250 тысяч рублей.

Полиция Тульской области в очередной раз просит граждан быть бдительными и не позволить себя обмануть. Служащим банков запрещено узнавать у клиентов данные карт, так что если собеседник навязчиво интересуется этой информацией — это мошенник.

В отношении кражи средств с карты туляка полицейские проводят комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление личности и местонахождения злоумышленника.

ЧП