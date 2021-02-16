Самая «мягкая» вода снова выявлена в Пролетарском районе Тулы Фото: Алексей ФОКИН

Самые высокие показатели жесткости воды обнаружены в Привокзальном районе Тулы — 8,6 – 9,2 градусов. На предпоследнем месте в рейтинге качества воды по регионам расположился Советский район — 8,6 – 9,0 градусов.

Далее следует Центральный (7,6 – 9,4) и Зареченский районы города (7,4 – 8,0).

Самая «мягкая» вода опять оказалась в Пролетарском районе Тулы. Ее жесткость, по результатам измерений, составила 5,0 – 5,4 градусов.