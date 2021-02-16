На Коминтерна в Туле из-за припаркованной машины 40 минут не могли проехать трамваи

Фото: сообщество в социальной сети "Тула Жесть"

В социальных сетях очевидцы сообщили о вопиющем случае: очевидно, не задумываясь ни о чем вокруг, кроме своего удобства, водитель легкового автомобиля припарковал свое транспортное средство впритык к трамвайным путям. Инцидент был замечен на Коминтерна, 20 в Туле. Из-за этого, по сообщениям очевидцев, трамваи не могли проехать 40 минут.

Разгневанные комментаторы высказывают мнения, что за такое нужно лишать водительских прав. На видео, опубликованном в группе социальной сети, видно, что автомобиль пытаются вручную подвинуть трое мужчин. Они пытались помочь проехать общественному транспорту.

Было бы неплохо, если бы водители, приобретая себе личный автомобиль, помнили: по улицам всё ещё продолжает ездить довольно востребованный горожанами общественный транспорт, и их машина на дороге не единственная.