Коронавирус в Тульской области, последние новости на 16 февраля 2021: за сутки скончались 7 человек Фото: Алексей ФОКИН

По статистическим данным на 16 февраля, 141 новый случай коронавируса выявлен в Тульской области за сутки. Этот показатель практически на уровне показателя предыдущих суток. В это число входят жители Тулы и других регионов области. Так, за все время пандемии подтвержденных случаев ковида в Тульской области 31 461.

Однако есть свежие данные и по числу тех, кто победил болезнь за минувшие сутки: таких в регионе 164. В общей сложности в области вылечились 29 045.

Не смогли победить болезнь в области за сутки 7 человек. Таким образом, общее число смертей с начала пандемии составляет 1 153.