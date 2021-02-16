16 февраля на Косой Горе в Туле временно не будет холодной воды Фото: Алексей ФОКИН

АО «Тулагорводоканал» сообщает, что 16 февраля с 10:20 до окончания работ временно не будет холодной воды по адресу: п. Косая Гора, ул. Горького д.д. 29, 37, 45, ч/сектор по ул.ул. Горького, Советская, Мира, Толстого, Лесная, Пионерская.

Воду отключат из-за аварийно-восстановительных работ в поселке Косая Гора на улице Пионерская, 18.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.