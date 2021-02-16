В Тульской области муж убил жену прямо в кабинете косметолога Фото: Алексей ФОКИН

15 февраля в одном из офисов торгового центра на улице Маяковского в Новомосковске 42-летний мужчина выстрелил в голову своей бывшей жене. Женщина скончалась на месте происшествия.

Следователи и криминалисты незамедлительно выехали на место происшествия. Подозреваемый в настоящее время задержан. Следователи предпринимают все необходимые меры: проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и мотивов произошедшего.

В отношении подозреваемого решается вопрос о заключении под страшу. Расследование уголовного дела продолжается.