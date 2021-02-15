В Туле у трамвая оторвало колесо

Фото: сообщество в социальной сети "Городские проекты в Туле"

В одной из социальных сетей были опубликованы фотографии, на который видно, что у трамвая оторвало колесо. Очевидно, данное ЧП внесло свои коррективы в движение общественного транспорта и расстроило пассажиров, которые не добрались вовремя до места назначения.

Под постом в комментариях люди отмечают, что городские трамваи ломаются каждый день. Кроме того, комментаторы возмущены «возрастом» некоторых тульских трамваев. По их словам, эксплуатацию таких трамваев хорошо бы запретить до тех пор, пока не проверят технические характеристики каждого вагона.