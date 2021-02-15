Главным судебным приставом Тульской области назначен Эдуард Кононов Фото: материалы пресс-служб

С 12 февраля 2021 года приказом Директора Федеральной службы судебных приставов – главного судебного пристава Российской Федерации генерал-полковника внутренней службы Д.В. Аристова подполковник внутренней службы Э.Н. Кононов назначен руководителем Управления Федеральной службы судебных приставов по Тульской области – главным судебным приставом Тульской области.

Эдуард Николаевич работает в органах юстиции с 2009 года. С 2010 года замещал должность заместителя руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Орловской области.

В октябре 2020 года был назначен врио руководителя УФССП России по Тульской области.