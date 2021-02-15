Из-за аномального снегопада в Тульской области увеличилось количество ДТП
Фото: Алексей ФОКИН
15 февраля в здании правительства Тульской области прошло оперативное совещание, его возглавил губернатор Алексей Дюмин.
В связи с морозами и снегопадами глава региона обратил внимание на то, что экстренным службам нужно мобилизоваться для уборки города.
По сообщению начальника УМВД России по Тульской области Сергея Галкина, из-за аномальных трехдневных снегопадов в области выросло количество ДТП. Кроме того, в Белевском районе есть пострадавший и погибший из-за неблагоприятных погодных и, соответственно, сложной дорожной обстановки.
Почти по половине дорог региона было невозможно спокойно передвигаться, потому что они были завалены снегом.
Сейчас, по сообщению губернатора области, снегоуборочная техника работает в усиленном режиме. Последствия снегопада продолжат убирать и сегодня ночью.