Больше 110 килограммов испорченных продуктов снял с реализации Роспотребнадзор в одном из супермаркетов в Тульской области Фото: Алексей ФОКИН

В одной из «Пятёрочек» Щекинского района Роспотребнадзор обнаружил просроченные продукты, фрукты с явными признаками порчи, а также пищевая продукция без наличия маркировки.

По результатам проверки в отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении, с реализации снято 8 партий пищевой продукции общим весом 110,6 кг.

Юридическому лицу придется устранить выявленные нарушения.