Госпиталь на базе Городской больницы №10 в Туле перестал принимать пациентов Фото: Алексей ФОКИН

Стало известно, что госпиталь на базе Городской больницы №10 больше не будет принимать пациентов.

Наряду с этим, появилась информация, что за неделю количество госпитализированных с коронавирусом пациентов снизилось на 20%. К сегодняшнему дню в госпиталях находятся 770 пациентов, 8 из них дети.

На данный момент, в госпиталях и больницах для пациентов с коронавирусом свободно 263 койки, еще 590 находятся на резерве.