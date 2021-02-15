В Тульской области снизилось количество госпитализированных с коронавирусом пациентов Фото: Алексей ФОКИН

Количество госпитализированных с коронавирусом пациентов в Тульской области снизилось. Об этом сообщил министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк. За неделю количество госпитализаций уменьшилось на 20%.

На данный момент, в госпиталях и больницах для пациентов с коронавирусом свободно 263 койки, еще 590 находятся на резерве.

Наряду с этим, госпиталь на базе Городской больницы №10 больше не будет принимать пациентов.

К сегодняшнему дню в госпиталях находятся 770 пациентов, 8 из них дети.