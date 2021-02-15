В Тульской области пьяный отец убил своего 37-летнего сына Фото: материалы пресс-служб

Вечером 13 февраля наступившего года в одном из домов города Белев пьяный 63-летний местный житель поссорился со своим 37-летним сыном. В ходе ссоры мужчина ударил свое чадо ножом в живот. От полученных повреждений потерпевший умер на месте происшествия.

Сейчас подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи осмотрели место происшествия и назначили все необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.