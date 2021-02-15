В Тульской области водитель выехал на «встречку» и спровоцировал ДТП: пострадали два пассажира Фото: материалы пресс-служб

12 февраля в 9:00 на 37-ом километре автодороги «Подъезд к городу Туле» М-2 «Крым» Щекинского района мужчина, управляя автомобилем «Hyundai Tucson», по предварительной информации, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Chevrolet Aveo».

В результате аварии пострадали пассажиры двух автомобилей, женщины 51 и 37 лет. После оказания медицинской помощи они были отпущены. Вероятно, травмы не были тяжелыми и серьезными.

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