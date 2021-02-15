В Тульской области автомобилист, выезжая с парковки, сбил 76-летнюю женщину Фото: материалы пресс-служб

13 февраля в 15:00 на улице Ленина в Щекино мужчина, управляя автомобилем «Chevrolet Niva», выезжал с парковки и сбил женщину 76-77 лет. По предварительной информации, она стояла сзади автомобиля, пока тот выезжал на задней передаче.

В результате ДТП пешеход получила различные травмы и была госпитализирована.

Уважаемые водители! Тульская Госавтоинспекция призывает и вас быть внимательными к пешим участникам дорожного движения, особенно при неблагоприятных погодных условиях и в тёмное время суток.

Заблаговременно снижайте скорость перед пешеходными переходами. Особую осторожность следует проявлять в местах, где вероятно появление детей на проезжей части.