13-летняя девочка из Тульской области решила одна уехать из региона и напугала мать Фото: Алексей ФОКИН

В Щёкино на днях пропала 13-летняя девочка. Об этом в полицию сообщила ее мама. Она сообщила, что не знает местонахождения дочери и не может с ней связаться. Перед этим девочка высказывала желание поехать в гости к подруге в Саратов.

Полицейские оперативно отреагировали на обращение и приступили к поиску девочки. В числе прочих отрабатывалась версия о местонахождении девочки за пределами города. Ориентировка с информацией о девочке была направлена во все районы региона, а также в соседние области, проверялись все возможные пути передвижения между областями.

В итоге девочку нашли в поезде во время движения по Липецкой области, там же ее передали матери.

По предварительным данным, за время безвестного отсутствия в отношении ребёнка не совершалось никаких противоправных действий. Сейчас полицейские продолжают работу по выяснению всех деталей случившегося.