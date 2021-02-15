В Тульской области приостановлена работа девяти торговых точек из-за коронавирусных ограничений Фото: Алексей ФОКИН

В период с 22 января по 08 февраля 2021 года судебные приставы-исполнители отделения судебных приставов Центрального района г. Тулы приостановили деятельность организации общественного питания «Шиитаке» сроком на 20 суток и гипермаркета «Маяк» на 15 суток.

В Пролетарском районе на 90 суток закрыли магазин фото-, аудио- и видеотехники. В Советском районе г. Тулы была приостановлена деятельность торговой точки по продаже шаурмы. Меры были приняты и в отношении еще нескольких организаций в Туле и области.

На этих объектах не в полном объеме выполнялись профилактические мероприятия по снижению риска распространения коронавирусной инфекции: персонал этих организаций находился на рабочем месте без средств индивидуальной защиты (маски, перчатки), перед началом работы в организациях не проводился «входной фильтр» (проведение контроля температуры тела работника), персонал не был обеспечен запасом одноразовых или многоразовых масок и так далее.