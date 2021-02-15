Не дача, а "находка": житель Тульской области обнаружил у себя на участке тайник с оружием и кусты конопли Фото: Алексей ФОКИН

В 2010 году ничего не подозревающий житель Новомосковска мирно строил голубятню на земельном участке по улице Гражданской в Новомосковске. В процессе строительства он нашел в земле тайник с патронами и гладкоствольным огнестрельным оружием, которые присвоил и хранил в собачьей будке.

Эта находка оказалась не единственной на участке. Там же мужчина нашел дикорастущие кусты конопли, часть которых оборвал, высушил и хранил без цели сбыта в гараже.

В итоге, в 2020 году сотрудники ОМВД России по Новомосковску обнаружили и изъяли из незаконного оборота 101 патрон, гладкоствольное огнестрельное оружие, а также 3,5 кг наркотического средства.

Теперь нашедшему «клад» светит четыре года колонии общего режима. Приговор суда в законную силу не вступил.