Пьяный водитель-бунтарь пытался пробиться через закрытый шлагбаум на одной из платных парковок Тулы Фото: материалы пресс-служб

Тульские росгвардейцы утихомирили безудержного водителя на одной из платных парковок на проспекте Ленина.

Выяснилось, что пьяный водитель, не оплатив парковку, решил пробиться через шлагбаум силой. Он просто сбил ограждение. Сотрудники Росгвардии задержали водителя-бунтаря.

Им оказался 24-летний уроженец Белгородской области, его передали сотрудникам ДПС. В отношении водителя составили протокол об административном правонарушении.